AK Partili isim açıkladı! İşte TOGG'un solladığı araçlar

Yeniakit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yerli araç TOGG’un birçok ünlü marka elektrikli araçlardan çok daha hızlı olduğunu söyleyerek listeyi açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, “Gençler, Kendi otomobilimiz TOGG piste indi. Ayrıca TOGG, birçok ünlü marka elektrikli araçlardan çok daha hızlı… Hangileri mi? -Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh, -Kia EV6 Long Range AWD, -MG Marvel R Performance, -Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD, -Byton M-Byte 95 kWh 4WD” ifadelerine yer verdi.

100 kilometreye 4,8 saniyede geçti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında, aracın test videosunda yerli otomobilin 0'dan 100 kilometreye 4,8 saniyede çıktığı görüldü. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

TOGG'un teknik özellikleri?

Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG’un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

Çözümler sunuyor: TOGG’un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.