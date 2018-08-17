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AK Partili isim açıkladı! Bedelli askerlikte rekor başvuru

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için ilk 2 haftada 340 bin kişi başvurduğunu duyurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:20
AK Partili isim açıkladı! Bedelli askerlikte rekor başvuru

Başvuru süreci 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım 2018’de sona erecek olan bedelli askerlik için iki haftada 340 bin başvuru yapıldı.

Bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

Geçmişteki 5 bedelli uygulamasından (1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yılları) toplam 398 bin kişi yararlanmıştı.

SON BAŞVURU GÜNÜ 3 KASIM

Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL

Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:20
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YORUM YAZ

  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber44 dk önce
    başvuranları acemi eğitimnden sonra cepheye süreceksin 400 bin kişilik ordu kandile süpürme hareketi rahat yapar :)
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