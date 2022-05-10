AK Partili isim açıkladı! Alım gücü Temmuz ayında artacak mı?

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Yaz ayları yaklaşırken vatandaşlar özellikle Temmuz ayında yapılması beklenen maaş zamlarını merakla beklemeye başladı. Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

"Alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Türkiye Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız bu sıkıntıların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim.”