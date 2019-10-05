AK Partili İbrahim Aydemir’den muhalefete çağrı: Sorunların çözümünde gelin müşterek hareket edelim

Mehmet Özmen Ankara “Erken yaşta evlilik mağdurlarına affın” gündeme gelmesiyle on binlerce parçalanmış ve yara almış ailede umutlar artıyor. Yine kanayan bir yara haline gelen “Süresiz Nafaka Mağdurları” da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) zaman kaybetmeksizin bir an evvel bir çözüm bulunmasını bekliyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, işte bu sorunlara ilişkin yeniakit.com.tr mikrofonlarına konuştu.

“Erken evlilik mağdurlarının durumu toplumsal bir yara halini aldı”

Partiler arasında uzlaşma sağlanırsa 10 bin kişinin “erken evlilik” mağduriyetinin giderilmesinin planlandığına dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Siz şahitsiniz ki, biz bu erken evlilik mağdurlarının mağduriyetini giderme adına burada bir çalışma yaptık. Ama CHP kıyamet kopardı. Sanki alan da kaçan varmış gibi pozisyon oluşturdu. Oysa bir fiili durum, bir mağduriyet var yani biz bunu izale edelim derken bize nasıl yöneldiler? Erken evliliği teşvik ediyorlar gibi. Geldiğimiz noktada da onlar da basın toplantısı düzenliyorlar ‘Bu nasıl hallolacak’ diye dertleniyorlar. Bunun çözülmesi lazım Mehmet bey. Bu hakikaten toplumsal bir yara halini almış, çok sayıda bu işin mağduru var. Rızası ile evlenerek çocuk sahibi olan sonrasında da hapishanelerde sıkıntı yaşayan aileler var. Bunların mutlaka muhalefetin gelip bu işe ortak olmasıyla düzeltilmesi lazım aksi halde mugalata yapıyorlar, yalanla, iftirayla bize yöneliyorlar. Yaşadığım için biliyorum siz de biliyorsunuz önceki dönemler de beraber programlar yaptık. O yüzden bu dönemde de ortak bir çalışmanın yapılması lazım.” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka konusunda TBMM’de güzel sonuçlar çıkacak”

Boşandıktan sonra süresiz bir şekilde nafaka ödemek zorunda kalan “Süresiz Nafaka Mağdurları”nın sorunlarının da kısa süre içerisinde bir çözüme kavuşturulacağını belirten İbrahim Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süresiz nafaka meselesi de hakikaten çok ciddi bir problem. Uzun yıllara sâri yaşanan mağduriyetler çıkıyor orta yere. Bunların da meclis zemininde düzeltilerek çıkacağını düşünüyorum, bu yönde çalışmalar var, en azından kafa yoruluyor. Buna dönük de şu millet mabedinde hususi, güzel sonuçlar çıkacaktır inşallah.”

“Millet adına müşterek hareket edelim”

Türkiye’nin sorunlarının çözümü konusunda CHP ve diğer muhalefet partilerine de seslenen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz millet adına hizmet veriyoruz, millet adına çalışma yapıyoruz elbette ki muhalif cenah da muhalif söylemler geliştirecektir. Bunlar sahici olursa biz buradan yol açılmış şekilde yürürüz ancak ‘siz ne söylerseniz biz onu onaylamayız’ gibi bir yaklaşım. Bunu kim söyledi biliyor musunuz? CHP Grup Başkanvekili. ‘Sizin doğrularınızı da savunmayız.’ dedi. Oysa tam tersi doğru nereden neşet ediyorsa hepimizin oraya yönelip sahiplenmesi lazım. Muhalefetten beklediğim de bu dönem için özellikle millet adına yapılacak işlerde millet adına müşterek hareket etmektir. Biz kulağımızı hep milletin lehine olana veriyoruz. O yüzdendir ki vurgu, belediyelerdeki meclis çalışma zeminine oldu. Oralarda da görüyoruz, İstanbul, Ankara muhalif seslere tahammülleri yok. Üstelik bu muhalif ses ne diyor millet lehine yapılabilecekleri teklif ediyor. Pat diye mikrofonları kapatılıyor insanlarımızın. Milletimiz de bunu görüyor. Bir bakıma milletin bu hali görmesi bizim de resmimizi, fotoğrafımız çok daha netleştiriyor. Millet adına ne kadar sağlam, muhkem, temiz çalıştığımızı da göstermiş oldu. Bu yönüyle de iyi oldu.”