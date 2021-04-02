  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ermenistan'dan kriz çıkartacak Azerbaycan adımı! Putin'e şikayet etmeye hazırlanıyorlar

Güler misin ağlar mısın! CHP'den rol çalan İYİ Parti'nin foyası ortaya çıktı

Köşe bucak kaçma cevap ver! LGBT’lilerin ‘anne’ dediği Meral Akşener’e zor sorular

Ali Babacan’dan büyük vefasızlık! Sizin cesaretiniz, Erdoğan'a mı?

Övgü dolu sözler kullandılar! ‘Kardeş Türkiye’nin verdiği desteğin anlamı çok büyük’

Konuşan köpek sosyal medyaya damga vurdu! “Benim adım Ejder”

Fena salladı! Hortumcu Cem Uzan'ın dolar iddiası olay oldu

AK Partili Leyla Şahin Usta HDP'li Hüda Kaya'yı böyle rezil kepaze etti

Emre Uslu'dan FETÖ'cülere çağrı: Pazarlık yapmak için kurun

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Güvenlik teklifi' açıklaması! "Bunlar cehalet mahsulü ifadelerdir"
Siyaset AK Partili Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Partili Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği seçimle ilgili, "Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi sorun yok. Seçimler 2023 yılında gerçekleşecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:21:00 - 2021-04-02 18:23:50
AK Partili Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' açıklaması

Bazı muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen erken seçim söylemlerine AK Parti'den yanıt geldi. Erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade eden AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi sorun yok. Seçimler 2023 yılında gerçekleşecek" dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Çeşitli ziyaretlerde de bulunan Yazıcı, ÇAYKUR Botanik Bahçesi'nde, gazetecilere bazı muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen erken seçim söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçim olması için herhangi bir sebep yok"

Yazıcı, erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor. Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi bir sorun yok. Dolayısı ile bir erken seçim ile meclisin yapısının yenilenmesini gerektirecek herhangi bir sebep yok. Seçimler inşallah Anayasada yer aldığı gibi 2023 yılında gerçekleşecek." dedi.

"Muhalefetin içi boş söylemleri"

Erken seçim söylemlerinin kimse tarafından kabul görmediğini dile getiren Yazıcı, "Bunlar beyhude beyanlar. Günlük, gündelik, başka bir şey üretemeyen muhalefetin dile getirdiği söylemler. İçi boş söylemler olarak görüyorum." diye konuştu.

Yazıcı, Rize'de planlı olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını da anımsatarak "Doldurulmuş deniz üzerine inşa edilmiş ama korozyona uğramış bu yerlerin yıkılıp yeniden planlanarak yapımına başlanıyor olması çok sevindirici. Burada yapılacak binalar ortaya çıktığında çevrede benzer alanlarında dönüşüm bakımında özendirici, cesaretlendirici bir sonuca vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seyfullah

Bilseniz kazanacaksınız hemen yarın seçime girersiniz de yemiyor
  • Yanıtla

He he

Akp ni bu soylemi bile erken secim. Hic guvenmiyorum bunlara,
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkincisi Ankara'dan havalandı
Gündem

Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkincisi Ankara'dan havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Bagladeş'te Arakanlı Rohingya mültecilerinin kaldığı kamp alanına yeni sahra hastanesi, UMKE v..
Arka Sokaklar dizisi infiale neden oldu O sahneye şikayet yağıyor
Gündem

Arka Sokaklar dizisi infiale neden oldu O sahneye şikayet yağıyor

Bugüne kadar bir çok skandalla gündeme gelen Arka Sokaklar dizisi yine infiale neden oldu. 54.ve 55. bölümlerinde avukatlara yönelik çirkin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay