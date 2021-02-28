AK Partili Hasan Turan: Millet darbecilere geçit vermez
Darbecilerin “Bin yıl sürecek” dediği 28 Şubat’ı değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Turan, “Milletin değerlerine ve demokrasiye savaş açan darbeci ve vesayetçi zihniyete artık geçit yok.
Hiçbir güç millet iradesinin karşısında duramaz. Son dönemlerde halen darbe çığırtkanlığı yapanlar, özellikle Boğaziçi Üniversitesi üzerinden mesaj vermek isteyenler olduğunu görüyoruz. Bunlar, 28 Şubat’ın kirli zihniyetini ve FETÖ’nün yöntemini kendilerine rehber edinmişler” şeklinde konuştu.