AK Partili hanımlar kimlerle berabersiniz? Bir düşünün

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İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren ve bu sözleşmesinin toplum ahlakına vereceği zararları dile getiren yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunan Lütfiye Selva Çam’ın başkanlığını yürüttüğü AK Parti Kadın Kolları’nın içine düştüğü yanlışı teyit eden son gelişme İstanbul Esenler’de yaşandı.

‘Kadına şiddet’ bahanesiyle sapkın yaşam biçiminin meşru gösterildiği İstanbul Sözleşmesi’nin en ateşli savunucusu olan CHP’nin Esenler Gençlik Kolları, ilçeyi söz konusu anlaşmayı savunan afişlerle donattı.

Asılan afişlerde “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, İstanbul Sözleşmesi yaşama hakkının güvencesidir, sahip çıkalım!” ifadelerine yer verildi.

AK Parti Kadın Kolları CHP ile aynı çizgide buluştu

CHP ve laikçi solak kesim İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken AK Parti Kadın Kolları’nın da söz konusu kervana dahil olması vicdanları yaraladı.

Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin müsbet icraatlerine destek vererek İslami değerlerin savunuculuğunu yapan Abdurahman Dilipak hakkında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığı için suç duyurusunda bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın CHP ile aynı çizgide buluşması manidar karşılandı.