AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 2,5, 3 yıldır trendlerin tamamını takip ediyorum. Bu trendlere baktığınızda dönem dönem sahada zorluk yaşadığımız zamanlar oldu. Ama o dönemlerde dahi seçmen ve vatandaşımız yüzünü diğer tarafa çevirmedi. Hep bize baktı. Biz ne yapacağız diye düşündüler. Sahada vatandaş sizinle muhatap olmuyorsa, size bakmıyor, tek kelam bile etmiyorsa bu sıkıntılıdır. Özellikle bence zorluk yaşadığımız dönemler, pandeminin son dönemi, pandemi kaynaklı ekonomik problemlerin yaşandığı dönemler bile olsa talebini sıkıntısını iletiyordu bize halkımız. Mitinglerde şöyle konuşulur. Liderler gelir kendi kitlelerine konuşur ve ayrılır. Ama mitinglerin ortaya çıkartmış olduğu bir anlam ve mana vardır. O mitinge insanlar heyecanla geliyorsa bunun anlamı farklıdır. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Tamamen sahada olan ilçe başkanlarımızdan aldığımız geri dönüşler ise çok daha umutlu. AK Parti'ye kırgın olanlar geri döndü zaten. Kandil'den, FETÖ'den yapılan açıklamaların özellikle 7'li masanın adayı tarafından 'size ne kardeşim, biz burada seçim yapıyoruz' diyerek cevap verilmemesi ve teröre taviz verilmesi vatandaş tarafından 'huzurumu bozdurmayacağım' demesine yol açtı."

"Kırmızı çizgimiz FETÖ ve PKK"

"Bizim içerik yönünden en bereketli dönemlerimizden birini geçirdik. Bayram filmi, onun öncesinde yayınladığımız filmler. Kampanyamızı Türkiye Yüzyılı ve doğruluk üzerine inşa etti. Doğru zaman, doğru adam, doğru adamlarla yola devam... Doğruluk üzerine kurguladık. Bugüne kadar yaptığımız birçok doğru iş var. Geçtiğimiz 21 yıl içinde yaşadığımız zorluklarda olabilir. Biz gerçekler üzerine kurgulayıp şimdi de doğrulara gideceğiz. Ayasofya filmi çok iyi oldu. Şimdi ise müzik ağırlıklı işlere girdik. Son haftada herkesi kapsayıcı işlere girdik. Burada kırmızı çizgimiz var; birincisi PKK terör örgütü ikincisi FETÖ terör örgütü."

"2011 benim ilk milletvekili olduğum dönem. Haydi Bir Daha şarkısı da o dönem çıktı. Ne Türkiye o zamanda kaldı ne de dünya. Dünya artık sert kamplaşmaların olduğu süreci yaşıyor. Dünyadaki siyasette buna doğru devam ediyor. Kamplaşma, kutuplaşma ifadesi genelde medyada kullanılıyor çokça ama demokrasinin olduğu yerde kutuplaşma olur. Söz olarak da birbirinizle atıflaşma olur. Sataşmalar olur. Bu işin doğasında var. Siyaset yaparken bu realiteden uzak olacak halimiz yok. 'Neyi arzuluyorsunuz' derseniz karşı tarafın gazeteci, sanatçı size istikamet çizmeye kalkışması ve hakarete varan söylemlerde bulunması sizi rahatsız eder."

"Seçim ilk turda bitecek"

"Seçim ilk turda bitecek inşallah. İkinci turdaki 15 günü inşallah milletimize yaşatmayacağız. Biz kampanyamıza da, Cumhurbaşkanımızın söylediği sözlere muhalif kesimde dikkat kesilecek olursa bu sert üslup bizde yok."

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"Şahsi hukuk bırakmadığı için..."

"Bir ihlal, kasıt varsa bunun araştırılması yapılır. Adalet Bakanımız da gözaltıların olduğunu söyledi. Bunun bir de siyasi tarafı var. Bu işlerde birazcık şahsi hukuk da olması gerekir arayıp geçmiş olsun demek için. İmamoğlu bizdeki hiçbir arkadaşta şahsi hukuk bırakmadığı için kimse de aramadı. Oradaki münferit bir hadiseden tansiyonun yükseldiğini ifade etmek, havaalanında karşılama organizasyonu yapıp, 3 bin kişilik karşılama yapmak, Konya'dan birtakım yayınlar yapmaya gayret etmek inşallah önümüzdeki 6 günde böyle bir hadise olmayacaktır. Bursa'da AK Parti standına HDP'liler saldırdı. Avrupa'da neredeyse her gün PKK'lılar bizim arkadaşlarımıza saldırıda bulunuyor. Biz iktidar olmamız hasebiyle işin önlenmesini sağlamak. Belki onlar kadar mağduriyetimiz olmuyor ama sonuçta bir grup bir meydan da bir saldırı düzenliyor. Bu hadiseleri nasıl önleyebiliriz ona bakıyoruz.

"Her babayiğit dolduramaz"

"Dünkü hadiseye bakacak olursak bir de işin şu boyutu var. Erzurum'daki miting alanı belli. O miting alanı çok geniş bir alan. Orayı her babayiğit dolduramaz. Orayı dolduracak Türkiye'de tek kişi var Recep Tayyip Erdoğan. O alanı dolduramayacak olanlar kalabalık bir yerde miting yapar ki kalabalık gözüksün. O da öyle bir şey yapmış. İşin bir de bu boyutu var. Hukuken istediği yerde miting yapamaz. İzin de istediği yerde alamaz. İl seçim kurullarının belirli alanları var. Mitingler oralarda yapılabilir. Esnaf gezisinin güvenliği ayrı olur. Öncesinde miting haberi vereceksin ki emniyette önlemlerini alacak."