AK Partili Hamza Dağ'dan çok konuşulacak açıklama: Cumhurbaşkanımız Putin'in kolundan tutup...

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen İl Danışma Meclisi'nde söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katılımcılara hitap etti.

İstanbul'da gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvenin önemine değinen Dağ, şunları söyledi:

"Son 3 ayda Suriye'de yaşayan 3,5 milyon insan bugün ülkelerini terk etmediyse, bu insanlar hayatta ise buna vesile olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız Soçi Zirvesi'nin bitimine yakın Rusya Devlet Başkanı Putin'in kolundan tutup, 'Buradaki 3,5 milyon insan gözü, kulağı bu zirvede. Bu zirveden bir netice bekliyor. Öyle ya da böyle burada bu insanların hayatta kalabileceği bir netice almamız lazım.' dedi ve oradan olumlu bir kararla döndü."

'Kılıçdaroğlu ağzını bile açmadı'

Dağı, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal edilmesine ilişkin ise "Geçtiğimiz salı günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konu hakkında ağzını bile açmadı. Neden? Çünkü HDP ile ittifak yapacaklar ya yerel seçimde. O ittifaka zarar gelmesin diye Kılıçdaroğlu bu konu hakkında konuşmadı. Biz ise 2013'te ne düşünüyorsak aynısı söyledik." değerlendirmesinde bulundu.