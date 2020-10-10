AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Azerbaycan tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karabağ'daki PKK iddialarına CHP'nin sessiz kalmasına tepki göstererek, "Uluslararası aktörler ne demişlerse onların sözcülüğünü yapıyorlar. Şöyle bir iddia var. Basında da yer aldı. Ermenistan Yukarı Karabağ'a PKK/PYD üyelerini götürdü. Bununla ilgili CHP'den bir tane açıklama duymadık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca'da bir düğün salonunun bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, ülkenin ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Büyük devletlerin bölgelerdeki oyunu

Dünyanın birçok bölgesinde değişik sorunlar yaşandığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Sadece bizim bölgemizi ilgilendiren bir konu yaşamıyoruz. Bugün Güney Amerika'daki bir konu, Uzak Asya'daki bir konu, büyük devletlerin büyüklüğünü göstermek için yaptıkları bir hamle değil. Bugün Libya, Suriye, son bir aydır Azerbaycan Dağlık Karabağ bütün bunlara baktığınızda, aslında kendine 'Biz dünyanın süper gücüyüz, hegemonyasıyız, jandarmasıyız.' diyenlerin bu bölgelerde ortaya çıkardıkları güç üzerinden bir devşirme söz konusu."

Hamza Dağ, Suriye ve Libya'da kritik bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, bölgede Türkiye olmadan bir oyun kurulmasının mümkün olmayacağının ortaya çıktığını ifade etti.

CHP'nin 'Karabağ'a silah yardımı' açıklamasına tepki

Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir aydır Azerbaycan'da süreç yaşanıyor. Şimdi Suriye konusunda bizi suçlayanlar, 'Suriye'de savaşı AK Parti başlattı, Tayyip Erdoğan başlattı.' diyecek kadar ileri gidenler, Libya'da bizi eleştirenler bugün Azerbaycan noktasında yaşananlarla ilgili ne yapıyorlar? Yine uluslararası arenadaki aktörlerin, yani Macron'nun, Joe Biden'ın sözcülüğünü yapıyorlar. Ne dedi CHP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, yani bugün belki iktidarda onlar olsalar dışişleri bakanlığı yapabilecek durumdaki bir kişi diyor ki 'Karabağ'a Türkiye silah yardımı yapıyor.' Sanki Azerbaycan afedersiniz ama bir terör örgütü. Orası bir devlet değil mi? Saklamıyoruz zaten."

CHP, PKK iddialarına neden sessiz?

Konuyla ilgili kamuoyunda spekülasyonlar yapıldığını dile getiren Dağ, "(Türkiye bölgeye cihatçıları gönderdi.) diye bir yalan söylüyorlar. Uluslararası aktörler ne demişlerse onların sözcülüğünü yapıyorlar. Şöyle bir iddia var. Basında da yer aldı. Ermenistan Yukarı Karabağ'a PKK/PYD üyelerini götürdü. Bununla ilgili CHP'den bir tane açıklama duymadık." dedi.