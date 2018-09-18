0553 313 94 23

AK Partili Hamza Dağ'dan, CHP'li Dursun Çiçek'e çağrı! 'Başsavcıların isimlerini açıklamalı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in, geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal açıklamalarına cevap vererek Çiçek'in, bahsettiği savcıların isimlerini açıklamasını istedi.

18 Eylül 2018 Salı 16:53
AK Partili Hamza Dağ'dan, CHP'li Dursun Çiçek'e çağrı! 'Başsavcıların isimlerini açıklamalı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in "İktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söyleyen hakim, savcı ve başsavcıların olduğunu" iddiasına ilişkin, "Burada Dursun Çiçek'e düşen en önemli vazifelerden birisi mevcut görevde olduğunu iddia ettiği başsavcıların isimlerini açıklamasıdır." dedi.

Dağ, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in bir TV programında yaptığı konuşmasına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 10 yılda bir Türkiye'nin darbelerle engellendiğini ve önüne ket vurulduğunu anımsatarak, 27 Nisan e-muhtıra ve 15 Temmuz sürecinde darbeyi düşünenlere en güzel cevabı milletin verdiğini belirti.

Vesayetle çarpışa çarpışa bugünlere geldiklerinin altını çizen Dağ, "Hep söylediğimiz bir şey var, demirden korksaydık trene binmezdik. Bu anlamda bizim onların düşündüğü gibi yargılamayı gerektirecek bir durumumuz söz konusu değil. İkincisi hep dediğimiz gibi kefenimizi giyerek bu yola çıkmışız, siyaset böyle meşakkatli bir iş. Ailelerimizde bu meşakkatli işe ortak olmuş noktadalar. Biz milletin menfaati için bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu da demokrasiyle olacaktır, milli iradeyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kim bu savcılar? Açıkla Dursun Çiçek!

Dağ, demokrasi ve milli irade dışında aklında farklı düşünceler olanlarla bugüne kadar yaptıkları gibi mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada Dursun Çiçek'e düşen en önemli vazifelerden birisi, bu konuda kendisinin darbeci bir zihniyete haiz olmadığı iddiasında ise bu sözleri söyleyen mevcut görevde olduğunu iddia ettiği başsavcıların isimlerini açıklamasıdır. Mademki bu konuda kendilerince bir duruş ortaya koyuyorlar öyle gizli saklı, arkadan bu işler olmaz. Açıkça kendileri çıkıp açık açık mücadele etmeleri gerekiyorsa o hakim savcılarda cübbelerini çıkarıp siyaset sahnesinde istedikleri gibi mücadeleyi yapabilirler. Ama ne yazık ki bugüne kadar olduğu gibi bugünlerde de hep bir duvarın arkasına saklanarak, bürokratik gücün arkasına saklanarak mücadele etmek isteyenler halen var demek ki. Onlarla da biz milletimizin menfaatleri doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:53
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  2. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek
  3. Dursun Çiçek
  4. Başsavcı polemiği
  5. Dursun Çiçek'e çağrı
  6. Savcıların isimleri

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan36 dk önce
    BU VATAN HAİNİ BAŞ SAVCILARI AÇIKLAMASSA ALÇAKTIR NAMUSSUZDUR VATAN HAİNİDİR AÇIKLAMALI NAMUSLUYSA AÇIKLAMALIKİM BU HAİNLER
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diş taşı oluşumunu önlemek için...
  1. Diş taşı oluşumunu önlemek için...
  2. Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar..
  3. İştah azaltan yazı
  4. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
  5. 'Messi gibiyim' diyen Griezmann'a..
  6. Dizlerimiz neden ağrır?
  7. Böğürtlenin inanılmaz faydaları
  8. Çocuklarda beslenme alışkanlığı için..
  9. Evdeki mikroplara dikkat!
  10. Hangi durumlarda kolonoskobi yapılır?
  11. Altının kilogramı 247 bin 500 liraya..
  12. Adnan Oktar'ın 'bacılar'ın hepsiyle..
  13. Kışlık domates nasıl saklanır?
  14. Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi..
  15. Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
  16. Halsizliğinizin nedeni troid mi?
  17. Laos'da tropikal fırtına felaketi: 55..
  18. Emekliyorsa daha titiz olmalısınız
  19. Negredo Al Nasr'a imzayı attı formayı..
  20. Galatasaray maçı o kanalda yayınlanacak
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

Günün Karikatürü

18 Eylül 2018
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
ASELSAN'dan Afrika çıkarması!