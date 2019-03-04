AK Partili Hamza Dağ ve MHP’li Serkan Acar’dan önemli müjdeler

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Aliağa Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kalabalık bir grubun katıldığı kahvaltıda büyük bir ilgi ile karşılanan Başkan Serkan Acar ve Hamza Dağ, önemli açıklamalar yapıp müjdeler verdi. Acar, "İçerisinde yanık ünitesi ve mikrocerrahisi de olan meslek hastalıkları hastanesinin yer tahsisini yaptık. Meslek hastalıkları hastanesi dışında Aliağamız için 301 yataklı tam teşekküllü bir devlet hastanesin de yer tahsisi yapıldı" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Aliağa Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu. Acar ve Dağ, gittikleri noktalarda ise yoğun ilgi ile karşılanırken, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Aliağa’nın genel sorunlarını iyi bildiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, TOKİ’nin ve yeni bir hastanenin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konularda hem hükümetin hem de belediyenin üzerine düşen hususlar var" dedi.

Hamza Dağ: "Aliağa için daha fazlasını yapacağız"

Aliağa Belediyesi’nin zaman zaman büyükşehir belediyesi ile yaşadığı problemleri de bildiklerini ifade eden Hamza Dağ, “Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın beş yıl boyunca büyükşehir belediyesi ile yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamaması için bir büyükşehir belediye başkanı lazım. Rahat anlaşacağı, beyninin arkasında başka şeylerin olmayacağı biri lazım. AK Parti olarak yerelde bazı il ve ilçelerde başarılı bir netice alamasak da elimizdeki iktidar gücü ile yatırımlarımız ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Çandarlı Otoyolu, Çandarlı Limanı, Battı-Çıktı, hastane projelerini söz verdiğimiz gibi hayata geçireceğiz. Yerel iktidarla kol kola verip projelerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacağız. Son beş yılda Aliağa Belediyesi ile uyumlu bir çalışma yaptık. 1 Nisan’dan sonra sadece uyumlu bir çalışma değil kol kola bir çalışmayı Aliağa’da hayata geçireceğiz. Bu sayede Aliağa için daha fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu.

Asgari ücretin artmasından kaynaklı Bağ-Kur primlerinin yükseldiğini ve bu durumun da bir probleme neden olduğunu sözlerine ekleyen Hamza Dağ, “Çalışma Bakanlığımızın ve Hazine Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı konunun takibini de yapacağım” diye aktardı.

Başkan Acar’dan iki yeni hastaneyle ilgi açıklama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Aliağa’ya yapılacak olan meslek hastalıkları hastanesi konusunda bilgiler verdi. Başkan Serkan Acar, "Meslek hastalıkları hastanesinin Aliağa’ya yapılması hususunda Binali Yıldırım’ın ve Hamza Dağ’ın büyük katkısı var"dedi.

Aliağa’ya meslek hastalıkları hastanesinin müjdesini veren Başkan Serkan Acar şöyle devam etti:

"İçerisinde yanık ünitesi ve mikrocerrahisi de olan meslek hastalıkları hastanesinin yer tahsisini yaptık. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, konu ile ilgili belediyemize yaptığı ziyarette hastanenin en kısa zamanda temelini atmak istediklerini ifade ettiler. Temel gayesi de hastaneyi 2019 yılı sonunda faaliyete geçirmek. Meslek hastalıkları hastanesi dışında Aliağamız için 301 yataklı tam teşekküllü bir devlet hastanesin de yer tahsisi yapıldı. Şuan plan aşamasında. Bu yıl içerisinde de temeli atılacak."