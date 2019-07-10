AK Partili Gündoğdu, Ordulu gaziyi yalnız bırakmadı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Ordu-Aybastılı Uzman Çavuş Salih Altuntaş’ı ve ailesini yalnız bırakmadı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Ordu-Aybastılı Uzman Çavuş Salih Altuntaş’ı ve ailesini yalnız bırakmadı.

9 Temmuz 2019’da Hakkari’de hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Aybastı nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Altuntaş, Yükselova Devlet Hastanesine getirildi. Aynı gece hava kuvvetlerine bağlı askeri uçakla Ankara’daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine getirilen gazi Altuntaş, burada tedavi altına alındı.

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde Aybastılı Uzman Çavuş Salih Altuntaş, babası Kenan Altuntaş ve yakınlarını ziyaret eden Metin Gündoğdu, hastane yönetimiyle de görüşerek gazinin tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Gündoğdu sosyal medya üzerinden aktardığı mesajda, “Hakkari’deki hain terör saldırısında yaralanan Aybastılı kahraman askerimiz Salih Altuntaş’ın tedavisi Ankara Gülhane Hastanesinde devam ediyor. Gazimizin babası Kenan Altuntaş ve yakınlarını hastanede ziyaret ederek acılarına ortak olmaya çalıştık. Rabb’im tez zamanda askerimize şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı.

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