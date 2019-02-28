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AK Parti’li Gültekin: “Dış ticaret verilerindeki tablo sevindirici”

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, dış ticaret açığının Ocak ayında yüzde 72,5 azalmasının Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:13
AK Parti’li Gültekin: “Dış ticaret verilerindeki tablo sevindirici”

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, dış ticaret açığının Ocak ayında yüzde 72,5 azalmasının Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.


AK Parti İlçe Başkanı Gültekin, yazılı bir açıklama yaparak, dış ticaret verilerini değerlendirdi. Ocak ayında dış ticaret açığının yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara gerilediğini ifade eden Gültekin, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84’e yükseldiğini, Aralık ayı verisinin de 2,67 milyar dolardan 2,72 milyar dolara revize edildiğini kaydetti.


Hükümetin yaptığı hamleler ile birlikte Türkiye ekonomisinin her geçen gün olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Gültekin, “Hükümetimizin attığı adımlar çerçevesinde dış ticaret açığının ocak ayında yüzde 72,5 azalması, Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunun açık bir göstergesidir” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hamleleri ile birlikte Türkiye ekonomisinde kısa sürede olumlu değişmeler yaşandığını dile getiren Gültekin, “Türkiye ekonomisi AK Parti hükümeti ile birlikte temelleri sağlam oluşturulan bir yapıya sahip. Ülkemiz ekonomisi üzerinden oynanan oyunlara rağmen ekonomik verilerimiz her zaman üst seviyelerde seyrediyor. Bu da ekonomimizin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun en açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın hamleleri sonrasında ülkemizin ekonomisi olumlu sonuçlar vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:13
  1. doğa

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