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AK Parti’li Gülaçar: Kapı tamam sıra serbest ticaret bölgesinde

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yakın zamanda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kapıköy Gümrük Kapısının açılışını yapacaklarını belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 14:35
AK Parti’li Gülaçar: Kapı tamam sıra serbest ticaret bölgesinde

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yakın zamanda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kapıköy Gümrük Kapısının açılışını yapacaklarını belirterek, “Serbest ticaret bölgesi kurulması yönünde de bakanlık düzeyinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

 

Osman Nuri Gülaçar, beraberindeki partililerle 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Saray ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Saray’daki seçim irtibat bürosunda vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Gülaçar, daha sonra ev ev dolaşarak sıcak ve samimi bir ortamda halkla sohbet etti.

 

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın’ı da makamında ziyaret eden Osman Nuri Gülaçar ve beraberindeki partililer,ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerine detaylı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiler. Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden istihdam üretmek istediklerini belirten AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “Serbest ticaret bölgesi kurulması yönünde bakanlık düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile sınır kapısını açacağız. Artık terörle anılan bölge yerine turizm ve gençlerin istihdamı ile anılan bir bölge olmak istiyoruz. Bizlere ve halkımıza büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

 

Saray’da esnaf ziyareti sonrası el sanatları atölyelerini de ziyaret eden Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Saray halkına teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:35
  1. Van
  2. Aydın
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