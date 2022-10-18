AK Partili Grup Başkan Vekillerinden CHP’li başkanlara çağrı

YENİ AKİT ANKARA

Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay, Muğla, Mersin, İzmir, Tekirdağ, ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri Adana’ya çıkarma yaptı.

Yapılan istişare toplantılarının ardından basın açıklaması için kameralar karşısına geçen AK Parti Grup Başkan Vekilleri, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları’nın algı çalışmalarını anlattı, onları yalanlardan vazgeçmeye çağırdı. Basın açıklamasında “CHP tarafından yönetilen her büyükşehirde olduğu gibi Adana’da da durum farklı değil” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse de Ankara’da son olarak su indirimi tartışmaları sonrası yapılan algı çalışmalarına dikkat çekti. Başkan Murat Köse,“Ankara’da 5 lira olan su, yüzde 400 oranında zamlanmış durumda. Ankara’da 1 metreküp suyun fiayatı türkiye ortalamasının çok üzerinde. Fahiş bir zam uygulandı çünkü. Vatandaşlarımızdan tepki gelince gördük ki Ankara’da 1 metreküp suyun fiyatı 18 lira. Biz fahiş bir rakamı normale indirmiş olduk. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi gıda ve et yardımlarını kesti. Biz de yaptığımız yardımları arttırarak ABB’nin yardımları kestiği her vatandaşa o yardımları ulaştırıyoruz. Türkiye bunu da yaşadı. Bir Belediye Başkanı vatandaşı tehdit etti, verdiği yardımı kesti. Oysa ki göreve gelmeden önce biz suyun fiyatını indireceğiz diyordu. Ama ne zaman toplansak suda fiyat artışı gündeme geldi” dedi.