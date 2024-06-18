AK Partili Gider Çanakkale'deki orman yangınını yerinde inceledi! 'Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Gider, “Devletimiz tüm imkanlarıyla, ekiplerimiz özveriyle yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Hem havadan hem karadan insan üstü bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Ümit ediyoruz ki, bu gayretlerin karşılığını da kısa sürede alacağız. En kısa zamanda ciğerlerimizi yakan alevlerin önünü kesmiş olacağız” dedi.

Çanakkale'de son günlerde artan yangınlara da dikkat çeken Gider, şöyle devam etti:

Son bir haftada, birçok noktada yangın haberi aldık. Bunların bir çoğunun da anız başta olmak üzere dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıktığı anlaşılıyor. Özellikle bu dönemde, tüm hemşehrilerimizden sadece ormanlık alanlarda değil her noktada çok daha hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO