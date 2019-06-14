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AK Partili gençlerden 'Süper Ali' sürprizi

AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın siyasete atıldığı 1994 yılından bugüne kadar başarılarla dolu geçmişini anlatan animasyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.

14 Haziran 2019 Cuma 15:45

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday gösterdiği AK Partili Binali Yıldırım, siyaset hayatına atıldığı 1994 yılından bugüne kadar geçen sürede altına imzasını attığı başarılı projelerle animasyona konu oldu.

AK Partili gençler hazırladı

AK Partili gençler tarafından hazırlanan animasyonda, İDO Genel Müdürü görevinden itibaren üstlendiği görevleri başarıyla sürdüren Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vizyonu doğrultusunda hedeflere emin adımlarla ilerlediği işlendi.

İDO Müdürü döneminde önemli projeler

1994 yılında üstlendiği İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü görevinde İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza atan Binali Yıldırım, toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

Binali Yıldırım'ın videoda işlenen başarıları ve görevleri bu tarihten sonra sırasıyla:

-2002, Milletvekilliği ve Ulaştırma Bakanı,

-2002-2006 (Ulaştırma Bakanı görevi sırasında) 26 olan havalimanı sayısını 55'e çıkarması,

-2004, Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri,

-2007, Marmaray Projesi,

-2009, Avrasya Tüneli,

-2011, İstanbul Havalimanı'nın temelinin atılması,

-2013, 4,5G çalışmaları,

-2016, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık,

-2016, Ilgaz 15 Temmuz İstiklâl Tüneli,

-2017, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları,

-2018, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı görevi,

-2019, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:45
  1. Konya
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. Cumhur İttifakı
  5. AK Partili Binali Yıldırım
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı
  7. İDO Genel Müdürü
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. Binali Yıldırım
  10. Türkiye'nin 2023 vizyonu
  11. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)

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