AK Partili eski vekilden kötü haber

AK Parti 22. Dönem Ordu Milletvekili Cemal Uysal vefat etti.

Uysal'ın vefat haberini, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ duyurdu.

Cemal Uysal Kimdir?

Cemal Uysal, 1940 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun oldu.

7 yıl Ziraat Bankasında Müfettiş, 9 yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakanlık Başmüfettişi olarak görev yaptı.

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5'inci ve 6'ncı kalkınma planlarının hazırlanmasında görev aldı.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili, TİGEM-Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulunan Cemal Uysal'ın; Sosyal Güvenlik Fonları (1977), Türkiye'de Enflasyon Çıkmazı (1981), Serbest Piyasa Ekonomisinde İstihdam ve Ücret Seviyesinin Teşekkülü Meselesi (1983), İktisadi Kalkınmanın Sosyal Cephesi (1992) adlı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Bunların haricinde birçok ilmi dergide ve gazetede; ekonomi; bankacılık, finans sistemi ve sosyal güvenlik konularında otuza yakın makalesi yayınlandı.