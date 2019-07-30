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AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'

AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ettiğini duyurdu.

30 Temmuz 2019 Salı 10:55
AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'

AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ettiği iddialarını doğruladı.

Özdağ, Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu, siyaset yaptığı yıllar boyunca hep devlete, millete ve ilkelerine bağlı kaldı. Akçalı işlere karışmadı, ahbap çavuş ilişkilerine girmedi. Siyasete nasıl girdiyse öylesine temiz çıktı. AK Parti en yüksek oy oranına onun döneminde ulaştı. Son derece etik dışı bir şekilde Başbakanlık’tan azledildi. Haksızlığa uğradı, parti zarar görmesin diye yıllarca sustu. Trollerin önüne atıldı. AK Parti’de bir kişiden başka itibar gören herkes tehdit ve tehlikedir. Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa uğrayanın yanındayım. Sadece bu sebeple sayın Davutoğlu’nun yanında değilim. Ben Türk milliyetçisiyim, belli konularda hassasiyetlerim var. Özellikle ülkenin birlik ve bütünlüğü konusuna Sayın Davutoğlu’nun son derece bağlı olduğunu görüyorum. Sayın Davutoğlu da son derece özgürlükçü, kucaklayıcı, bütünleştirici bir dil taşıyor. Siyasette artık kavga politikasının bitirilmesi lazım. Biz kollarımızı bütün Türkiye’yi kucaklayacak şekilde açacağız. Her siyasete, şiddet içermedikçe her fikre özgürlük diyoruz. ABD ile Rusya arasında yalpalayan bir Türkiye değil kendi eksenini kendi kuran, milli değerlerle evrensel değerleri buluşturan, kendisi kalarak modernleşen bir Türkiye diyoruz."

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:55
  1. Manisa
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Selçuk Özdağ

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