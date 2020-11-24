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Siyaset AK Partili eski Milletvekili İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Siyaset

AK Partili eski Milletvekili İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, 22 ve 23. dönem Diyarbakır millletvekili İhsan Arslan oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:12:00 - 2020-11-24 20:42:05
AK Partili eski Milletvekili İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AK Parti MYK'da, 22 ve 23. dönem Diyarbakır millletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

AK Parti'den açıklama

AK Parti'den yapılan açıklamada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili M.İhsan Arslan Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

İhsan Arslan kimdir?

1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı.

İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem genel başkanlığını yaptı.

Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.

İyi düzeyde Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

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