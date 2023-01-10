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Yerel AK Partili eski İstanbul Milletvekili Yahya Baş hayatını kaybetti
Yerel

AK Partili eski İstanbul Milletvekili Yahya Baş hayatını kaybetti

Güngören Kurucu Belediye Başkanı ve 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yahya Baş, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 00:47:00 -
AK Partili eski İstanbul Milletvekili Yahya Baş hayatını kaybetti

Güngören Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş hayatını kaybetti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade etti.

Güngören Belediye Başkanı'ndan taziye mesajı

Baş için cenaze namazının 10 Ocak Salı günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağını ve cenazenin Güngören Köyiçi Mezarlığına defnedileceğini duyuran Demir, "Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 1952 yılında dünyaya gelen Yahya Baş, 1994-2002 yılları arasında Güngören Belediye Başkanlığı, 2002-2007 yılları arasında da 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu.

 

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