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Aktüel AK Parti'li Demiröz: "AK Parti milletin içinden gelen, onunla özdeşleşen bir parti"
Aktüel

AK Parti'li Demiröz: "AK Parti milletin içinden gelen, onunla özdeşleşen bir parti"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:34:13 -
AK Parti'li Demiröz: "AK Parti milletin içinden gelen, onunla özdeşleşen bir parti"

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bu partiyi millet kurdu. AK Parti milletin içinden gelen, onunla özdeşleşen bir parti. Her girdiği seçimde iktidar yaptınız." dedi.

Demiröz, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı AK Parti Siirt 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Kongrenin coşkulu geçtiğini belirten Demiröz, "Gerçekten böyle bir kongredeyiz ki bütün komşu illerden dava arkadaşlarımız, gönüldeşlerimizin hepsi gelmiş. Çok memnunum. Birlik ve beraberliğinizden dolayı sizi kutluyorum. Bu partiyi millet kurdu. AK Parti milletin içinden gelen, onunla özdeşleşen bir parti. Her girdiği seçimde iktidar yaptınız. Sizden kopan, içinizde çıkan bu partiye sahip çıktınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da partilerinin 20. yılına doğru yol aldığını söyledi. Aktay, "Büyük birikim olmuş durumda. Bu birikim bugünlere gelişinizde her birinizin el emeği, göz nuru, alın teri ve emeğinizin var olduğunun bir işaretidir." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de partilerinin Türkiye'de lider ve kadro sıkıntısı çekmeyen tek parti olduğunu dile getirdi.

Ören, "Siirt'te güzel bir birliktelik var. Bu birliktelik neticesinde Siirt'in her tarafını şantiyeye çevirdik. Ulaşımdan tarıma, sağlıktan spora, enerjiden kentsel dönüşüme kadar her alanda çalışmalar yürütülüyor. Siirt'in tüm projelerini Bakanlıklar nezdinde takip ediyoruz. Bu dayanışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Ekrem Olğaç yeniden seçildi.

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