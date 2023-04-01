AK Partili Dağ'dan Meral Akşener'e 'saldırı' tepkisi! 'Utanan, özür dileyen olmayacağını biliyoruz'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun yolun karşısında bulunan inşaatın bekçisinin silahından çıktığı anlaşıldı.

Bekçi ifadesinde, hırsızlık teşebbüsü nedeniyle ateş ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert ifadelerle tepki gösterdi.

Akşener'in henüz fail ortaya çıkmadan, olayın aslı anlaşılmadan toplumu provoke edecek açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını eleştiren AK Partili Dağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Henüz hiçbir sorusu cevap bulmamış bir hadise üzerinden hükümeti, devletin kurumlarını ve Sn. Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakma çabasıyla hareket eden Meral Akşener'in, siyasi menfaat elde etme hevesi kursağında kaldı.

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"Bize saldırdılar" diye feveran ettikleri olayın faili yakalandı ve bir hırsızlık hadisesine karşı ateş açan inşaat bekçisi olduğu ortaya çıktı.

Utanan, özür dileyen olmayacağınızı biliyoruz. Neyse ki milletimiz doğruyu görüyor.