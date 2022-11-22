AK Partili Çiğdem Erdoğan Atabek, TBMM kürsüsünden HDP'ye böyle had bildirdi!

TBMM'de HDP’nin önergesi üzerine söz alan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “İnsanın biraz yüzü kızarır, 2 gün sonra Öğretmenler Günü'nü kutlamak nasip olmayan Ayşenur’un kanı kurumadan kadın şiddetinden bahsetmeye. Haydi söylesenize 'PKK çocuk katilidir, kadın katilidir' diye. Ne mümkün” dedi.

TBMM'de HDP’nin önergesi üzerine söz alan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sözlerine Gaziantep’te terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan’ı ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur’u anarak başladı.

"Konuşmak adeta zulüm oluyor"

Atabek, “Söze nereden ve nasıl başlayacağımı bilmediğim bir ruh hali içinde konuşmak durumundayım bugün. Çünkü yüreğim, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu ve evladı Yağmur, Yusuf ve evladı Ecrin, Adem ve eşi Elif için alev alev yanıyor. Dün Gaziantep’te, en güvenli yerinde evinde oyuncakları ile oynarken şehit olan 5 yaşındaki Hasan ile yanıyor. Ailesinin öğretmen olduğu için gurur duyduğu Ayşenur kardeşimin şehadeti ile yanıyor. Terör saldırısı sonucu, çocukların okullarında yaralanmaları nedeniyle bir anne olarak alev alev yanarken konuşmak adeta zulüm oluyor” ifadelerini kullandı.

"Ayşenur’un kanı kurumadan kadın şiddetinden bahsetmeyin"

HDP’nin önergesi üzerine konuşan Atabek, “Önerge şiddet üzerine, hadi anlatalım acıyı diyeceğim, önergeyi veren terör örgütüne 'dur' diyemeyenler ve hatta bağını kesemeyenler ve hatta sırtını dayayanlar olunca, gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları felç olmuş ise ne desek nafile, ne desek yetersiz. Dağa kaldırılan kız çocuklarının, çocuklukları, gençlikleri, hayalleri ellerinden alınırken de önerge verseydiniz keşke. O kızlara tacizler, tecavüzler şiddetin en alası yapılırken, vicdanınız neredeydi ki. Hangi şiddetten bahsediyorsunuz siz. İnsanın biraz yüzü kızarır, 2 gün sonra Öğretmenler Günü'nü kutlamak nasip olmayan Ayşenur’un kanı kurumadan kadın şiddetinden bahsetmeye. Haydi söylesenize 'PKK çocuk katilidir, kadın katilidir' diye. Ne mümkün. Zaten biz de bugün size ne sayı, ne önlem, ne siyaset anlatacak değiliz bugün size aynada kendinize bakıp Hasan’ı, Ayşenur’u görmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Kadına şiddet mücadelemiz bir sözleşme ile başlamadı bir sözleşme ile de bitmez"

AK Parti’nin kadına yönelik şiddete karşı olan duruşuna değinen Atabek, “Bizim kadına yönelik şiddet ile mücadelemiz bir sözleşme ile başlamadı, bir sözleşme ile de bitmez. Son 20 yıldır bu alanda attığımız adımları, reformları, anlatmak, değil 3 dakika 3 saat yetmeyecektir. Bir insan hakkı ihlali olarak gördüğümüz, kabul ettiğimiz ve yürüttüğümüz kadına yönelik şiddetle mücadelemiz, kanuni düzenlemelerimiz, politika belgelerimiz, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımız kapsamında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle, aynı kararlılıkla, aynı etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz kararlılığımızı net bir şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.