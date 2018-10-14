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AK Partili Cevdet Yılmaz açıkladı! 'Dış politikada taktik değişecek'

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, dış politikada taktik değişikliğine' gideceklerini açıkladı. Yılmaz, Türkiye'nin dışardaki algısının gerçekliğinden çok kopmuş ve makasın çok açılmış durumda olduğunu belirtti.

14 Ekim 2018 Pazar 11:28
AK Partili Cevdet Yılmaz açıkladı! 'Dış politikada taktik değişecek'

AK Parti, başta Avrupa olmak üzere yurtdışındaki siyasi partiler, finans çevreleri ve STK'larla temasa geçiyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, yurt dışında yapılacak çalışmaları 4 ana başlıkta topladıklarını söyledi. Yılmaz, özellikle Türkiye'nin yurt dışındaki algısını düzeltmek istediklerini belirterek, yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

"Türkiye'nin dışardaki algısı gerçekliğinden çok kopmuş ve makas çok açılmış durumda. Bu algıyı gerçeğe yaklaştırmak konusunda çaba sarf edeceğiz. Burada da en önemli önceliğimiz partiler arası diyalog kurmak olacak. Bizim üzerinde durduğumuz nokta, değişik ülkelerdeki partilerle AK Parti olarak diyaloğa geçmek. Kasım ayı içinde Almanya'daki siyasi partileri ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bu ay içinde Moskova'ya gideceğim. Brüksel olacak. Çin'e gideceğiz. Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'yi anlatacağız ve onları ülkemize davet edeceğiz. Yeni bir diyalog kanal açacağız Bunu sadece parti olarak değil, STK'lar medya, mahalli idareler buraları da teşvik edeceğiz, yurtdışındaki algıyı düzeltmeye yönelik girişimleri olacak. Bir taraftan da parti olarak dış dünyadaki STK'lar ile bizim STK'larımızın bir araya gelmesini sağlayacağız.

'Ekonomi bizim için çok kritik bir alan'

İkinci olarak, uluslararası terör konusunda çalışmalarımız olacak. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele. Bu da biraz algıyla alakalı. Bunlarla ilgili Türkiye'nin mücadelesine katkı vermek. Kamuoyu oluşturmak amacıyla temaslarımız olacak.

Ekonomi bizim için çok kritik bir alan. Ekonomi konusunda AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfü Elvan'la birlikte bazı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Yabancı ülkelerde yatırımcılarla görüşmeler, finans çevreleri ile bir araya gelme veya siyasetçilerle ekonomi konularını müzakere etme gibi. Hedefimiz ekonominin gelişmesine katkı sunmak. Yurt dışında yatırımcılarla görüşmeye giderken, TOBB'dan, TÜSİAD'dan da temsilci olması daha doğu olur.

Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve Türkiye ile gönül bağı olan insanlara da ulaşacağız. Bulundukları ülkelerde daha güçlü hâle nasıl gelirler, bizim bunlara katkımız nasıl olur? Onlar güçlendikçe Türkiye'nin yurt dışındaki gücüne nasıl katkı verirler. Bunlara çalışacağız."

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:28
  1. AK Parti
  2. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz
  3. Açıklama
  4. dış politika
  5. taktik değişikliği
  6. Türkiye

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