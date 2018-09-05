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AK Partili Çetinbaş, yerel seçimlerde hedefini açıkladı!

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde hedef koydu. Çetinbaş, Kütahya'da 13 ilçe ve 15 beldeyi alacaklarını söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:08
AK Partili Çetinbaş, yerel seçimlerde hedefini açıkladı!

 AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yerel seçimlerdeki hedefini açıkladı. Çetinbaş, Kütahya'da 13 ilçe ve 15 belde belediyesinde AK Parti bayrağı dalgalandıracaklarını ifade etti. 

Teşkilat olarak hiç bir eksiklerinin bulunmadığını dile getiren Başkan Çetinbaş, "AK Parti Kütahya teşkilatları, siyasi partimizin kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bugün de her yönetim kurulu üyesinden mahalle başkanından delegesinden üyesine kadar yapmış odluğu siyaseti AK Parti’de göstermiş olduğu gayreti ve çabayı gönlüne koyduğu Recep Tayyip Erdoğan sevgisi yüzünden, gönlüne koyduğu bu bağlılık yüzünden yapmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de teşkilatlarımız topyekün Genel Başkanımızın ağzından çıkan her sözü hemen uygulanması gereken bir talimat olarak görmektedir. 13 ilçemiz 15 beldemiz mahalle ve köy teşkilatlarımızın tamamı açısından Kütahya’mızda önemli bir eksiklik yoktur. İlçe teşkilatlarımızın tamamının il başkanlığımızla kurdukları münasebet, buralardan genel merkezimiz üzerinden gelen faaliyetleri uygulamak üzere yapmış oldukları faaliyetlerde hiçbir problem yoktur. Başta il başkanlığımız olmak üzere buradan ilçe teşkilatlarımıza doğru Kadın Kolları ve Gençlik kolları teşkilatlarımız ve bunların başkanlarıyla kurmuş olduğumuz ilişki ve ortaya koyduğumuz anlayış, bir aile içerisinde olduğumuz bilinciyle abi kardeş ilişkisinden mütevellittir.

"13 İLÇE VE 15 BELDEYİ ALACAĞIZ"

Bizler Kütahya’da AK Parti’de siyaset yapan genel merkezimizin faaliyetlerini son derece ciddi bir şekilde takip eden taşra teşkilat üyeleri olarak önümüzdeki hangi seçimin ne zaman yapılacağına değil, hangi seçime ne kadar büyük bir hazırlıkla, güçle gireceğimizi düşünüyoruz ve buna göre gayret gösteriyoruz. Bugün belki yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı bazı sosyal medya mecralarında veya basında tartışılıyor olabilir. Açıkçası, bizi ilgilendiren şurasıdır; Seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, merkezi dahil 13 ilçemizi ve 15 beldemizi 31 Mart 2019’da AK Parti bayrağıyla dalgalandıracağız inşallah" ifadelerini kullandı

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:08
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