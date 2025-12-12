AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”
Geçtiğimiz günlerde CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a İçişleri Bakanlığı’nın 5393 ve 5216 sayılı kanunlarında yer alan görev-sorumluluk maddelerinin çerçeveli birer nüshasını, kargo ile gönderen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemil Tugay buna tepki gösterince bu kez açık mektupla kendisine hitap etti.
Çankırı, sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta “Sayın Cemil Tugay, Size bir çerçeve gönderdik diye bu kadar alıngan olmanıza gerek yoktu. Demek ki belediyede yürümeyen tek şey hizmet değil, özgüven de yerinde sayıyormuş. Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum… Herhalde sahada değilsiniz, yine sokağa çıkamıyorsunuz. Malum, belediyede işçilerin görev yerini bile karıştıran bir yönetim olunca, Başkanın da şehirle temasında aksaklıklar olması çok normal” diye yazdı.
“SON 25 YILIN EN FAZLA BORÇ KULLANAN BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ”
“Henüz 2 yılı doldurmadan son 25 yılın en fazla borç kullanan belediye başkanı oldunuz” diyen AK Partili Çankırı, şunları kaydetti: “Göreve geldiğinizde de SGK ve vergi borcu toplam 7,5 milyar TL idi; bugün ise borç 23 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Buna ek olarak 4 milyar TL’ye yakın belediye malı da satıldı. Zaten 2 yılda 600 milyon dolarlık borcu 1,6 milyar dolara çıkarıp hala ‘engelleniyoruz’ diyebilmeniz de başlı başına bir meziyet tabii. İzmir’de Çöp–Çukur–Çamur manzaraları varken, belediyecilik anlayışınıza Borç–Bahane–Bilmemek kısmını da ekleyelim bence. Zira bu gidişle tarihe ‘En çok borç yapıp en az hizmet veren başkan’ olarak geçeceksiniz, benden söylemesi! Bu arada merak etmeyin, o unvan için de bir çerçeve göndeririz”
