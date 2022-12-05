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Ekonomi AK Partili Canikli'den dolarlı asgari ücret hesabı
Ekonomi

AK Partili Canikli'den dolarlı asgari ücret hesabı

Asgari ücret hakkında TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli, asgari ücrete dolar bazında yüzde 40 zam yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 23:45:00 -

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli, dolar üzerinden asgari ücret hesaplaması yaptı. 1 yıl önce asgari ücretle 205 dolar alınabileceğini söyleyen Canikli, doların 18 lirayı aşmasına rağmen şu anda 295 dolar alınabildiğini belirterek, "Dolar bazında artış yüzde 43" dedi.

Ak Parti Milletvekili Nurettin Canikli,TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir asgari ücret hesaplaması yaptı. Canikli, dolar kurunun artmasına rağmen asgari ücretlinin bir yıl önceki maaşlara göre 90 dolar daha fazla aldığını söyledi.

"Doların fiyatı da arttı"

5 Aralık 2021 tarihinde asgari ücretin 2 bin 825 TL, dolar kurunun ise 13.72 TL olduğunu söyleyen Canikli, "Yani 1 yıl önce asgari ücretle 205.9 dolar alınabiliyor. Doların fiyatı da arttı yani önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18.65 TL. Asgari ücret 5 bin 500 TL, bugün ise 295 dolar alınıyor. 1 yıl önce asgari ücretle 205 dolar alınıyorken bugünkü asgari ücretle tam olarak 295 dolar alınıyor. Dolar bazında artış yüzde 43" dedi.

2016'da asgari ücretle 467 dolar alınabiliyordu

2016 yılında asgari ücret 1.647 TL iken dolar kuru 3.52 seviyesindeydi. O tarihte asgari ücretle tam 467 dolar alınabiliyordu.

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