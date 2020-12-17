AK Parti'li Canbey, İda Madra Jeoparkı Projesi için UNESCO'ya başvuru yapıldığını açıkladı

TBMM (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İda Madra Jeoparkı Projesi'nin hayata geçirilmesi için UNESCO'ya başvuru yaptıklarını bildirdi.

Canbey, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'e yapılan yatırımları anlattı.

Balıkesir'in turizm potansiyeline ve verimli topraklara sahip bir il olduğunu ifade eden Canbey, şehri Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir ve Çanakkale'yi de kapsayan Balıkesir İda Madra Jeoparkı Projesi'ne değinen Canbey, projenin hayata geçirilmesi için UNESCO'ya da başvuru yaptıklarını bildirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini dile getirin Canbey, bu çalışmayla şehrin konut altyapısının yenilenmiş olacağını kaydetti.

Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na yaptığı başvuruyla "Öğrenen Şehir" unvanı aldığını belirtti.

Edremit Körfezi'nde saklı hazineler olduğunu, bu hazinelerin çıkarılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Canbey, bölgede dalış turizminin geliştirilmesi ve Kuş Cenneti Milli Parkı'nın korunmasına yönelik çalışmaların yapıldığını söyledi.

Turizm konaklama sıralamasında Balıkesir'in dünyada dokuzuncu sırada olduğunu vurgulayan Canbey, "İlimiz turizmde Türkiye ve dünya için önemli bir alan. Sarımsaklı Plajı'mız da millet bahçesi yapılacak." dedi.







