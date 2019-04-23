AK Partili Çamlı sol medyanın haberini yalanladı: “Erdoğan, İBB’de milletimize hizmeti aksatmayın talimatı verdi”

Taha Emre Özdemir Ankara

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda 'Erdoğan, İmamoğlu'nu çalıştırmayın talimatı verdi.' şeklinde haberler yapan yayın organlarını yalanladı. Çamlı, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmayın' diye bir ifade kullanmadı. Tam aksine yaşanan bu siyasi çatışma ortamında millete hizmetin aksamaması hususunda talimatlar verdi." dedi.

'Cumhurbaşkanı 'Belediye imkanlarını suistimal ettirmeyin' talimatı verdi'

CHP'nin İstanbul'u HDP'nin desteği ile kazandığını vurgulayan Çamlı, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u, sırtını dağa yaslayanların desteği ile kazandığını çok iyi biliyoruz. HDP, seçimleri kazanan İmamoğlu'ndan bu desteğin bedelini tahsil edecek." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki tecrübelerini partililerle paylaştığını ifade eden Çamlı, "Söz konusu toplantıda belediye imkanlarının suistimal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu." dedi.

'Hizmet odaklı dürüst muhalefet edeceğiz'

"Biz millete hizmet noktasında çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edeceğiz" diyen Çamlı, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, kaybettiğimiz belediyelerde milletin yararına olan işlerde çalışarak destek olun talimatını aldık" ifadelerini kullandı.

"CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun millete verdiği sözlerin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullanan Çamlı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dürüst bir şekilde muhalefet ederek, hizmetleri kilitlemek noktasında değil, hizmet odaklı çalışacağız." dedi.