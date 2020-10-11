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Siyaset AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi indirim yaptı, CHP’li isim İmamoğlu’na teşekkür etti
Siyaset

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi indirim yaptı, CHP’li isim İmamoğlu’na teşekkür etti

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUDO bilet fiyatlarını indirdi. Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, bu indirim nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:58:00 - 2020-10-11 17:58:58
AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi indirim yaptı, CHP’li isim İmamoğlu’na teşekkür etti

Bursa ile İstanbul arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımının sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında kurulan ve yılda ortalama 1 milyon yolcu taşıyan BUDO'nun daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 lira olan bilet ücretlerinin 39 TL’ye indirilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, indirimden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için ise karşılıklı günlük 3 olan sefer sayısı da 4'e çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı indirim, muhalefet partisinin elinde olan Mudanya Belediyesi'nde de olumlu karşılandı. Ancak Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, indirim için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin indirim kararını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Hayri Türkyılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iskele kiralarını artırmama kararı, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO'yu kullananlara indirim olarak geri döndü. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde muhalefet partisinin il başkanı ve ilçe başkanlarının da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin indirimi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmeleri şaşkınlıkla karşılanırken, 'muhalefet partililer sırf muhalefet etmek uğruna yaşadıkları ilçenin bağlı olduğu ili bile unuttu' yorumlarına sebep oldu.

Vatandaşların Bursa ve İstanbul arasında daha ekonomik şekilde yolculuk edebilmesi için indirim kararını alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, muhalefet partililerin indirimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mal etme çabalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Başkan Aktaş, "Bilgilendirme: Kısa adı BUDO olan 'Bursa Deniz Otobüsleri', Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Hayırlı yolculuklar. Ve Bilgilendirme: Mudanya Bursa'nın ilçesidir" ifadelerini takipçileri ile paylaştı.

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