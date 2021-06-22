AK Partili Bursa Belediyesi'nden, CHP'li Kozan Belediyesi'ne hizmet dersi

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP'li belediyenin temelini attığı kreş için yapılan törene 10 belediye başkanı katılmıştı.

Adana Kozan'da bunlar yaşanırken, Bursa'da ise yıl içinde tam 13 kreş ve anaokulu sessiz sedasız hizmete açıldı.

Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve toplamda 2 binden fazla minik öğrencisinin eğitim alacağı okullar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından sade törenlerle açıldı.

Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nde verilen eğitimlerden ise ücret alınmadığı öğrenildi. Ana Kucağı Eğitim Merkezleri'nde sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor.

Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nde verilen eğitimlerden ise ücret alınmadığı öğrenildi. Ana Kucağı Eğitim Merkezleri'nde sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor.