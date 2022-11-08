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Siyaset AK Partili Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!
Siyaset

AK Partili Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'na ilişkin açıklamasında, "Bence Kılıçdaroğlu Erdoğan kazansın diye büyük bir mesai harcıyor. Teşekkür borcumuz var Sayın Kılıçdaroğlu'na." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 21:06:00 -
AK Partili Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından İngiltere ziyaretini de tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretini değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı'nın politikalarını eleştirerek, "Toplum dalga geçiyor, sitem ediyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerinin halkta karşılığı olmadığını belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

Bence Kılıçdaroğlu Erdoğan kazansın diye büyük bir mesai harcıyor. Teşekkür borcumuz var Sayın Kılıçdaroğlu’na. ABD, İngiltere gezisi, başörtüsü çıkışı, uyuşturucu iddiaları. Bunlar Türkiye’nin kabul etmediği gündemler.

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