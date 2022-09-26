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Siyaset AK Partili Bülent Turan’dan Karadavi için duygulu taziye mesajı
Siyaset

AK Partili Bülent Turan’dan Karadavi için duygulu taziye mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf el Karadavi’nin vefatı dolayısıyla duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:28:00 -
AK Partili Bülent Turan’dan Karadavi için duygulu taziye mesajı

Yeni Akit  Ankara

Sosyal medya hesabından, “Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” başlığıyla paylaşımda bulunan Bülent Turan, “Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Yûsuf el Karadâvî de Hakk'a yürüdü... Ömrünü İslam’a ve ilme adamış, asrın önemli alimlerindendi. Allah rahmet eylesin. Makamı âli, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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