AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum

Yeniakit Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ‘Dolarla vekil olunuyor’ ithamının tüm CHP grubunu zan altında bıraktığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak ‘Dolarla vekil olunuyor’ ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz! Mafyanın 10bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle ‘örgütten’ ne anladıklarını görmüş olduk. “Meclis Başkanımız Sn @MustafaSentop’u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.