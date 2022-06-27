  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum
Siyaset

AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u göreve davet ederek, “Meclis Başkanımız Sn @MustafaSentop’u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 13:40:00 -
AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum

 Yeniakit  Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ‘Dolarla vekil olunuyor’ ithamının tüm CHP grubunu zan altında bıraktığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak ‘Dolarla vekil olunuyor’ ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz! Mafyanın 10bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle ‘örgütten’ ne anladıklarını görmüş olduk. “Meclis Başkanımız Sn @MustafaSentop’u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kml

Bunlar değilmiydi milletvekillerini İPsizlere satanlar hem de bir 70 lik fiyatına.

trajikomik

bide aganigiyle bülent bey atlamıyalım ;atlıyolar !işimiz olmaz chp zilletiyle!
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23