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Siyaset AK Partili Bülent Turan’dan 6’lıya çağrı
Siyaset

AK Partili Bülent Turan’dan 6’lıya çağrı

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından 6’lı masaya çağırıda bulundu. Turan, “Yanlış yapıyorsunuz, yönünüzü TR’ye dönün!” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 13:49:00 -
AK Partili Bülent Turan’dan 6’lıya çağrı

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından 6’lı masaya çağırıda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanan, tahıl krizinin çözümü için kritik önemdeki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması tüm dünyada yankı uyandırırken, bir tek 6'lı masanın gündemi olmadı. Muhalefet olmak ülkenin başarısıyla gurur duymamak değildir. Yanlış yapıyorsunuz, yönünüzü TR’ye dönün!” diye konuştu.

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