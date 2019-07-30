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AK Parti’li Bostan, İl Başkanı Ercik ile ilgili iddiaları yalanladı

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:30
AK Parti’li Bostan, İl Başkanı Ercik ile ilgili iddiaları yalanladı

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bostan, İl Başkanı Ercik’in, MHP’li meclis üyelerinin Akdeniz Belediyesi’nin çalışmalarını engellediğine yönelik bir açıklama yapmadığını bildirdi.


AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bostan, yaygın ve yerel medyada AK Parti İl Başkanı Ercik hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Medyada çıkan haberlerde MHP Belediye Meclis Üyelerinin Akdeniz Belediyesi çalışmalarını engellediği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bostan, Ercik’in böyle bir açıklama yapmadığını vurguladı. Bostan, “İl Başkanımız Cesim Ercik hakkında yerel ve ulusal medyada Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeleriyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İl Başkanımız Cesim Ercik’in böyle bir açıklaması veya ifadesi yoktur. Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda AK Parti Mersin İl Teşkilatı olarak Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Teşkilatıyla koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Bizlerin arasına nifak tohumu atmak isteyenlere sesleniyoruz; Yeni Kapı ruhunu asla bozamayacaksınız, başaramayacaksınız, buna müsaade etmeyeceğiz. Cumhur ittifakı olarak bizler bir aileyiz. Cumhur İttifakının, Türkiye’nin 2023 ve milli hedeflerine emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyüşünü hiçbir şey engelleyemeyecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:30
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