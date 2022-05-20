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Siyaset AK Partili Binali Yıldırım: Hükümetimiz özel ilgi ve destek veriyor
Siyaset

AK Partili Binali Yıldırım: Hükümetimiz özel ilgi ve destek veriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetleri önemsediklerini söyleyerek, 'Hükümetimiz, bunlara özel ilgi ve destek veriyor. Daha da verecek, işin başındayız' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 20:15:00 -
AK Partili Binali Yıldırım: Hükümetimiz özel ilgi ve destek veriyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, günü birlik programı kapsamında geldiği ilçede, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla bir kafede sohbet eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, güçlü sağlık altyapısıyla Türkiye'nin Kovid-19 sürecini en az zararla atlatan ülke olduğunu söyledi.

Yıldırım, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının tarım ve gıdanın önemini daha da artırdığına işaret ederek, "İyi bir kış geçirdik. İnşallah bunun faydasını bu yıl görürüz. Şunu da bilelim dünyada en büyük tehdit, gıda güvenliğidir. Bu, ülkemiz açısından değil dünyada da en önemli konu oldu. Tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetleri önemsiyoruz. Hükümetimiz, bunlara özel ilgi ve destek veriyor. Daha da verecek, işin başındayız." diye konuştu.

"Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz"

Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla dünyada ekonomik daralmanın yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enflasyonu bilmeyen ülkeler, 'enflasyon' diye bağırıyor. Pandemiden dolayı yeterince üretim yapılamadığından ihtiyaçlar da aynen devam ettiği için ve bunu karşılayacak ürün de olmadığı için pahalılık oldu. Bunlarında üstesinden geleceğiz. Zorluklarımız var, bunların hepsi biliniyor. Buna yönelik de çalışmalar da yapılıyor. Ne zorluklar aştık, son 20 yılda neler geldi, geçti. En son 15 Temmuz'u beraber yaşadık. Alçak, hain darbe girişimine karşı hepimiz meydanlardaydık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece hepimiz meydanlara indik. Bayrağımıza, devletimize ve vatanımıza sahip çıktık. Alçaklara geçit vermedik. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz."

Yıldırım'a Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de eşlik etti.

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