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Ekonomi AK Partili Betül Sayan Kaya asgari ücret verilerini paylaştı
Ekonomi

AK Partili Betül Sayan Kaya asgari ücret verilerini paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalar Başkanı) Betül Sayan Kaya, 2021 yılı için açıklanan asgari ücretle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:03:00 -
AK Partili Betül Sayan Kaya asgari ücret verilerini paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, asgari ücretin yıllara göre değişimini anlatan bir tablo paylaştı.

Sosyal medya hesabından tabloyu alıntılayan Kaya, "18 yıllık AK Parti iktidarı boyunca işçimizi enflasyona ezdirmedik. 2002’den bu yana asgari ücret %171 reel artış gösterdi. %21,56 oranındaki yeni asgari ücret artışı da enflasyonun 7 puan üzerinde" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sakaryali

Bu verileri paylaşan arkadaş keşke çarşı Pazarında faturalarinda vs...araştırıp paylassaymis 10 ay önce 5 kg yağ tl idi şimdi ise 65-85 tl arasi
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