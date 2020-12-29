AK Partili Betül Sayan Kaya asgari ücret verilerini paylaştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalar Başkanı) Betül Sayan Kaya, 2021 yılı için açıklanan asgari ücretle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, asgari ücretin yıllara göre değişimini anlatan bir tablo paylaştı.
Sosyal medya hesabından tabloyu alıntılayan Kaya, "18 yıllık AK Parti iktidarı boyunca işçimizi enflasyona ezdirmedik. 2002’den bu yana asgari ücret %171 reel artış gösterdi. %21,56 oranındaki yeni asgari ücret artışı da enflasyonun 7 puan üzerinde" ifadelerini kullandı.