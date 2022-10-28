AK Partili belediye Erdoğan'ın talimatını hiçe saydı! Başıbozuk köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa kamyon çarptı!
Başıboş köpekler sokakları terörize etmeyi, belediyeler ise bu teröre karşı seyirci olmayı sürdürüyor. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçmak isterken kamyonun çarptığı çocuk yaralandı. Öte yandan saldırının ardından AK Partili Devrekani Belediyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Köpekleri toplayın" talimatına uymadığı ortaya çıktı.
yeniakit.com.tr
İHA'da yer alan habere göre, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçmak isterken kamyonun çarptığı çocuk yaralandı.
Olay, Devrekani'de bulunan bal tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için yürüyen 11 yaşındaki Ömer Sarıtoprak, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin kovaladığı çocuğa sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazada yaralanan Ömer, Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Köpeklere bir çare bulunsun" çağrısı
Konuyla ilgili konuşan Ömer Sarıtoprak'ın babası Cengiz Sarıtoprak, "Oğlum Ömer'e, köpeklerin saldırısından kaçarken bal tesisleri mevkiinde araba çarptı. Şükür oğlumun durumu iyi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şehir merkezinde köpeklere bir çare bulunsun. Biz bu korkuyu yaşadık, Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Biz yaşadık başkaları bu korkuyu yaşamasın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimat vermişti: Belediye başkanları bizzat sorumludur
Başıboş köpek saldırılarının artmasının ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, başıboş köpekler ile ilgili belediyelerin sorumlu olduğunun altını çizerek “İllerinizde barınakları oluşturun, eksikler var ise bakanımıza iletin. Yeni barınaklarınız eksiksiz olsun” talimatını vermişti.
Köpeklerin toplanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan meselenin çözümü ile alakalı “Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumludur” demişti.
Belediyeler başıboş köpekleri toplamakla sorumlu
"Köpekperestler"in kullandığı 5199 sayılı kanunu bahane eden belediyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarına da uymayarak, sokaklarda tehlike oluşturan başıboş köpekleri toplamıyor. Kanuna göre, belediyeler vatandaşları tehdit eden ve can güvenliğini tehlikeye atan başıboş köpekleri toplamakla sorumlu. Anayasa'ya göre kamu düzenini sağlamakla yükümlü olan belediyeler, 5199 sayılı kanuna göre de, tehlike oluşturuyorsa vatandaşların can güvenliği sağlamak için başıboş köpeği aldığı yere koyamaz.
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