AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı! Zanlı gözaltına alındı

Konya'da belediye binası önüne silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Oğuz, bacağından yaralandı.

Olay, bugün saat 15.45 sıralarında Çumra Belediye binası önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Oğuz, hastaneye kaldırıldı.

Oğuz'a tüfekle saldırı düzenleyen Bahattin Y., gözaltına alındı.

Mehmet Oğuz kimdir?

1973 Yılında Çumra’da doğdu. 1984 yılında Mustafa Onbaşı ilköğretim okulunu 1991 yılında Çumra İmam Hatip Lisesini, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Daha sonra 6 yıllık süre içerisinde Batman ili Sağlık Müdürlüğünde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Oğuz evli ve 3 çocuk babası.