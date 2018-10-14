AK Partili Belediye Başkanın oğlu GATA'da
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğluna düzenlenen silahlı saldırı sonrası, Mehmet Sungur tedavisi için GATA'ya sevk edildi.14 Ekim 2018 Pazar 23:28
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, tedavisi için Ankara GATA'ya sevk edildi.
Kırıkkale'de otomobilin içinde silahla başından vurulmuş bir şekilde bulunan ve durumu ağır olan Metin Sungur (26) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinden ambulans ile Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) tedavisi için sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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