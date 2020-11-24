AK Partili Bayram Şenocak'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 'AK Parti'ye yönelik demokrasi eleştirisi' paylaşımına tepki gösterdi. Şenocak, “Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP’ye rağmen kazanılandır!” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştirdi. Özel Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İlçe başkan adaylarının bile genel başkanca belirlendiği, bunu gururla duyuran ve göstermelik kongrelerle birbirini ve milleti kandıran bir parti. Parti içi demokrasisi bu halde olanların, Türkiye demokrasisine verebilecekleri hiçbir şey olamaz!" iddiasında bulundu.

Özel'in iddialarına Şenocak'tan tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Özgür Özel'in söz konusu iddialarına cevap verdi. Şenocak, Özel'in asılsız iddialarıyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi kasetle gelip kahve içerek darbe izleyen genel başkanınızdan, Atatürk diyemeyen il başkanınızdan, vekillere TV yasağı koyan genel merkezinizden öğrenecek değiliz. Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP'ye rağmen kazanılandır!" dedi.