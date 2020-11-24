  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili Bayram Şenocak'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki
Siyaset

AK Partili Bayram Şenocak'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in asılsız iddialarına tepki veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP’ye rağmen kazanılandır!” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:10:00 -
AK Partili Bayram Şenocak'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 'AK Parti'ye yönelik demokrasi eleştirisi' paylaşımına tepki gösterdi. Şenocak, “Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP’ye rağmen kazanılandır!” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştirdi. Özel Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İlçe başkan adaylarının bile genel başkanca belirlendiği, bunu gururla duyuran ve göstermelik kongrelerle birbirini ve milleti kandıran bir parti. Parti içi demokrasisi bu halde olanların, Türkiye demokrasisine verebilecekleri hiçbir şey olamaz!" iddiasında bulundu.

Özel'in iddialarına Şenocak'tan tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Özgür Özel'in söz konusu iddialarına cevap verdi. Şenocak, Özel'in asılsız iddialarıyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi kasetle gelip kahve içerek darbe izleyen genel başkanınızdan, Atatürk diyemeyen il başkanınızdan, vekillere TV yasağı koyan genel merkezinizden öğrenecek değiliz. Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP'ye rağmen kazanılandır!" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Gündem

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar sıkı para politikasını sü..
Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye
Gündem

Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye "Reprisal" hakkı doğdu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi t..
Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?
Gündem

Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay