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AK Parti’li Baybatur:“Salihli’de Zeki Kayda’ya güveniyoruz”

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala ve Taytan Mahallesinde Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’ya destek isteyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Yaptıkları ve yapacakları ile biz Zeki Kayda’ya hem kefiliz, hem de güveniyoruz” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
AK Parti’li Baybatur:“Salihli’de Zeki Kayda’ya güveniyoruz”

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala ve Taytan Mahallesinde Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’ya destek isteyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Yaptıkları ve yapacakları ile biz Zeki Kayda’ya hem kefiliz, hem de güveniyoruz” dedi.


Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, seçim çalışmalarına Adala ve Taytan mahallelerinde sürdürdü. Cumhur İttifakı’nın Adala ve Taytan Mahallesi’ndeki seçim çalışmasına katılan AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, mahalle halkından Zeki Kayda’ya destek istedi.


Cumhur İttifakı’nın Manisa ve ilçelerinde başarılı olması için ilçeleri tek tek ziyaret ettiğini belirten AK Partili Baybatur, “Manisa’nın 17 tane ilçesi var, büyükşehirle birlikte 18 belediyesi var. Cumhur İttifakı ile beraber şuan mevcut ta belediyesi olan 11 yerde AK Parti, mevcutta belediyesi olan 7 yerde MHP’nin adayları ile bir mutabakata varıldı. Bunu belediye başkanlığı, meclis üyeliği hesabı hiçbir şekilde yapmadık. Biz başkanımızla hiçbir şekilde başkanım sen belediye başkanı olduğun zaman belediye başkan yardımcılığını şunu bize vereceksiniz asla ve asla demedik. Çünkü biz birilerinin HDP ile yaptığı gibi gizli pazarlıklar ve hesaplar içerisinde olmadık. Ne aldatan olacağız dedik, ne de aldanan olacağız dedik. Biz Salihli’de açık ve net bir şekilde belediyecilikte başarılı olmuş, helal ve harama dikkat etmiş, adam gibi adam Zeki Kayda’yı desteklemek için buraya geldik. Çünkü bizde lafı eğmek ve büzmek yoktur. Yaptıkları ve yapacakları ile biz Belediye başkanımız Zeki Kayda’ya güveniyoruz” dedi.


Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Ergün olduğunu vurgu yapan Baybatur, “Salihli’de hem Zeki Kayda, hem de Cengiz Ergün için sizden destek istiyorum. Salihli ve Manisa’nın Cumhur İttifakı adayı ile aynı dili konuşup, birde hükümette yanlarında olsun isteyip, bugüne kadar Salihli’de Zeki Kayda 5 hizmet yaptıysa, şimdi 10 hizmet yaparak Salihli’yi daha da büyütelim, daha da güzel hale getirelim istiyoruz. Bizim tek hedefimiz budur. AK Parti ve MHP’nin bu birlikteliğinin teşkilatlardan tabana kadar bir bereket getireceğine inanıyorum. Çünkü bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Bu ülkenin bekası, selameti ve daha da büyümesi için gayret eden bir ittifaktır” diye konuştu.


AK Parti ve MHP’nin 15 Temmuz hain darbenin ardından bir yol haritası belirlediğini belirten Baybatur, “Darbenin ardından iki parti birbirleri ile dayanışma örneği sergileyip, yol haritası belirledi. Darbe akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp, biz bu darbeye karşıyız, hükümetin yanındayız, ne karar alırsanız arkanızdayız dedi. Birliktelik böyle başladı. Şimdi karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak ne diye başladı. Çünkü bunların böyle ortak bir mazisi de yok. Biri Hanya’dan gelmiş, biri Konya’dan gelmiş. Ama tek dertleri var, oda Cumhur İttifakı’nın kazanmaması için ne gerekiyorsa onu yapıp, kapalı kapılar arkasında HDP ile işbirliği yapıyorlar. Siz Cumhur İttifakı adaylarımıza destek olup, bu işbirliğini bozacaksınız” şeklinde konuşmasını tamamladı.


Adala ve Taytan Mahallesinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Bu dev projeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirdik. Şimdi Cumhur İttifakı’nın ve hükümetin gücü ile bu hizmetlerimiz devam edecek. Biz söz verdik, yatık, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim sözümüz sözdür” dedi. Mahalle ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile Adala’da eski belediye başkanı Ferayi Aslan, Taytan’da ise eski başkan Ali Gürsoy birer konuşma yapıp, Cumhur İttifakı’nın adayı Zeki Kayda’ya destek istedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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