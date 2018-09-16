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AK Partili başkanın iş yerine silahlı saldırı!

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Hürriyet Caddesi üzerindeki iş yerine silahlı saldırı düzenlendiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

16 Eylül 2018 Pazar 20:14
AK Partili başkanın iş yerine silahlı saldırı!

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, eylemin gözdağı verme amaçlı olduğunu ancak, hiç bir saldırının kendilerini Kütahya'ya hizmet sevdasından asla vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

Başkan Çetinbaş, "15 Eylül 2018 günü gece saat 01.00 sıralarında iş yerimize silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Siyasi isnatlı saldırının failleri yakalanmıştır. Bu alçakca eylem ve gözdağı verme amaçları bizi Kütahyamıza hizmet etme sevdamızdan alıkoyamayacaktır. Teslimiyetimiz ancak Rabbimizedir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 20:14
  1. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş
  2. silahlı saldırı

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