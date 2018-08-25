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AK Partili başkandan CHP'li vekile cevap!

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşıma cevap verdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:02
AK Partili başkandan CHP'li vekile cevap!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın tweet'ine Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’dan cevap geldi. 

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Almanya’da bindiği otobüsteki telefon şarj hizmetini fotoğraflayarak twitter hesabından, "Almanya’da belediye otobüslerinde cep telefonu şarj etme hizmeti sunuluyor" şeklinde paylaştı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyesi otobüslerindeki hizmetleri paylaşarak tweet'i,”Mahmut bey sanırım otobüse hiç binmiyorsunuz. Bizde birçok şehirde örnek gösterdiğinizden daha fazlası var. Yolunuz düşerse Sivas’a bekleriz" şeklinde cevapladı. 

Tanal’ı Sivas’a davet eden Aydın, ayrıca Sivas Belediyesinin engelli araçlar için kurduğu araç şarj ünitelerinin de fotoğraflarını paylaştı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:02
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın

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