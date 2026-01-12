  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! “İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler”
Gündem

AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! “İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’nin Denizli mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yağmur yağmaması için dua ettiği” söyleyerek herkesi kendine güldüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’ndan videolu kapak geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı CHP’lilerin, eski Tunceli CHP Milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Muhammet Subaşıoğulları, şunları yazdı:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu

“Dua makamını dahi kendi siyasi hezeyanlarına alet eden Özgür Özel’e sormak lazım: Milletin kutsallarıyla ne zaman barışacaksınız? Cumhurbaşkanımıza ‘yağmur yağmasın diye dua ediyor’ iftirasını atanlar, halkın inancına yabancı olanlardır.

Kendi iç dünyalarındaki karmaşayı ve manevi değerlere uzaklıklarını bu komik iddialarla örtemezler. Biz hizmet siyasetine, dua ile çalışmaya ve milletimizle aynı safta durmaya devam edeceğiz. Siz de milletin kutsallarıyla alay etmeye devam ediniz”

