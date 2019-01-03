AK Partili başkan istifa etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, belediye başkan adayının açıklanması aşamasında istifa dilekçesini AK Parti Genel Merkezi'ne vermiş, ancak kendisinden görevine devam etmesi istenmişti. Kendisine ses kaydı yöntemiyle komplo kurulduğunu iddia eden Karadağ'ın istifası, genel merkez tarafından kabul edildi.

Hukuk mücadelesi başlattı

Karadağ, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Çorum belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde kendisine kurulan kumpaslarla mücadele ettiğini' ifade ederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ

Adil bir hukuki süreç için istifa etti

Karadağ, adil bir hukuki süreç yaşanabilmesi için ve bu süreçte il başkanı olarak görevde bulunmasının etik olmayacağını düşünerek AK Parti Genel Merkezi'ne sözlü ve yazılı olarak istifasını sunduğunu söyledi.

Ses kaydı iddiası

Mehmet Karadağ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmuştu. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ'ın bir 'ses kaydı' olduğu ve bu yüzden genel merkez tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti.