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AK Partili Başkan istifa edip Saadet Partisi'ne geçti

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ak Parti'den istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:44
AK Partili Başkan istifa edip Saadet Partisi'ne geçti

Antalya'nın Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, AK Parti'den istifa ederek düzenlenen törenle Saadet Partisi'ne katıldı. Saadet Partisi'nin Korkuteli Belediye Başkan adayının Hasan Ali İrban olduğu açıklandı.

Rozet takıldı

Milli Gazete'nin haberine göre, Korkuteli Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen törende Hasan Ali İrban'a Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen parti rozetini taktı. Programa Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhur İttifakı" kapsamında AK Parti Korkuteli'nde MHP Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek'i destekleme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:44
  1. Hasan Ali İrban
  2. Antalya
  3. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban
  4. AK Parti
  5. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • HalvetHalvet31 dk önce
    Hiç utanmadınız mı böyle birini partinize kaydetmeye?!
  • A.SonmezA.Sonmez43 dk önce
    Nazır Cihangir İslam,Allah yolunu açık etsin umudumuzsun
  • Milletin iradesiMilletin iradesi44 dk önce
    Koltuk omurgasızın kıçına yapışmış bırakmak istemiyor, damga pulu yemiş hâlâ acaba diyor, lakin kör,ü tutmuş. alırsın üçün birini seni gidi sağır.
  • Kocasolak Kocasolak 49 dk önce
    Aday gösterilmeyince diğer partiye, ne kadar DÜRÜSTLÜK. Siyaset değil ekmek kapısı, ekmeği bulduk şimdi tatlılar, pastalar.

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