AK Partili Başkan istifa edip Saadet Partisi'ne geçti Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ak Parti'den istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti.

Antalya'nın Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, AK Parti'den istifa ederek düzenlenen törenle Saadet Partisi'ne katıldı. Saadet Partisi'nin Korkuteli Belediye Başkan adayının Hasan Ali İrban olduğu açıklandı. Rozet takıldı Milli Gazete'nin haberine göre, Korkuteli Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen törende Hasan Ali İrban'a Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen parti rozetini taktı. Programa Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Cumhur İttifakı" kapsamında AK Parti Korkuteli'nde MHP Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek'i destekleme kararı almıştı.

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